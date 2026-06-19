Чемпион мира по стронгмену Давид Шамей раскрыл секреты силы и развеял главные мифы

— Я всё ещё не склоняюсь к идее, что поднятие тяжестей меня привлекает больше всего. Мне нравятся единоборства, но не хватает на них времени. На границе между силовыми и единоборствами находится армрестлинг, от него я тоже в восторге. В целом, поднимать что-то тяжёлое я любил всегда, сколько себя помню, рос крепким ребёнком, помогал бабушке в деревне.