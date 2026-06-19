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Чемпион мира по стронгмену Давид Шамей раскрыл секреты силы и развеял главные мифы

Чемпион мира по силовому экстриму, обладатель рекордов России и мира Давид Шамей в рамках фестиваля Pride Sport Фест дал интервью проекту Спорт Mail, в котором рассказал о силовых тренировках для взрослых и детей. Он объяснил, с какого возраста можно начинать заниматься, развеял миф о связи силы с глупостью и ответил на вопрос о пределах человеческой силы.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

— Вы недавно установили мировой рекорд в выталкивании шаровой гантели. Ваш младший брат Эмиль стал первым мальчиком, поднявшим гантель 20 кг 5 раз за 1 минуту. Что помимо регулярных тренировок обеспечило вам и брату такую силу?

— В спортивной деятельности всё, что может улучшить результат, становится регулярным и превращается в работу. Список большой: питание, режим, дополнительные тренировки, направленные на улучшение гибкости, скорости, техники, витамины и, разумеется, генетическая предрасположенность к сложнокоординационным взрывным движениям. У брата ситуация попроще, он пока беззаботно тренируется и главное его преимущество — подходящее окружение, где у него нет возможности быть слабым.

— Как и когда вы поняли, что из всех видов спорта вас больше всего привлекает поднятие тяжелых предметов, силовая атлетика?

— Я всё ещё не склоняюсь к идее, что поднятие тяжестей меня привлекает больше всего. Мне нравятся единоборства, но не хватает на них времени. На границе между силовыми и единоборствами находится армрестлинг, от него я тоже в восторге. В целом, поднимать что-то тяжёлое я любил всегда, сколько себя помню, рос крепким ребёнком, помогал бабушке в деревне.

— Чем психология силового спорта отличается от других?

— Силовые дисциплины, помимо того, что являются индивидуальными, это означает, что результат зависит только от тебя, всё в твоих руках и не на кого скинуть ответственность, дают самое важное для поддержания огня в душе одинокого путника — осязаемую метрику в виде регулярно изменяющихся цифр на снарядах.

Давид Шамей
Давид Шамей

— Когда лучше всего начать заниматься силовым видом спорта? Есть ли ограничения?

— Когда угодно, ограничений нет абсолютно, силовые виды спорта предполагают неограниченный уровень вариации нагрузки, вплоть даже до снижения нагрузки от веса вашего собственного тела до необходимой.

— Можно ли начать заниматься, если человек уже взрослый?

— Взрослым обязательно нужно заниматься, силовые нагрузки предотвращают саркопению, увеличивают плотность костей и ещё много-много разных плюсов. Спортсмены в пауэрлифтинге часто выходят на пик в районе 40 лет, а в армрестлинге можно выступать на высочайшем уровне и в 50+.

— Не только мужчины занимаются силовыми видами спорта. Кажется ли вам, что тягание тяжелых вещей — это неженское дело? Или у вас другое мнение?

— Силовые тренировки в рамках физической культуры являются необходимостью для гармоничного развития любого организма. Независимо от пола и возраста. Для женщин это даёт такой же набор плюсов. Мне нравятся спортивные девушки, но не профессионалы.

— Помимо стронгмена вы с 16 лет занимались армрестлингом, почему решили сменить направление?

— В армрестлинге на тот момент я не видел перспектив. Турниров с достойным призовым фондом ещё не было, ездить на Чемпионат России за свой счёт ради медали и грамоты мне абсолютно неинтересно. Я перешёл туда, где лучше относятся к спортсменам, и где у меня больше потенциал.

— Что общего между этими дисциплинами и что их принципиально отличает?

— Почти всё одинаковое с точки зрения развития силы, одни методики, принципы, разница в местах концентрации развиваемой силы и суммарных требованиях к организму. Армрестлинг вполне может быть одним из 6 упражнений на турнире по стронгмену и по сравнению с ним является отдыхом для пенсионеров.

— Вы чемпион мира. Ощущаете на себе как-то этот титул? Что в вашей жизни изменилось после него?

— Это как диплом о хорошо выполненной работе. Я горжусь, что он есть, но толку от него нет.

— Есть ли предел у человеческой силы?

— Разумеется, есть конкретные цифры, после которых опорно-двигательный аппарат человека не способен сохранить целостность. Но на данный момент горизонты стабильно отодвигаются, мы ещё не у края.

Давид Шамей
Давид Шамей

— Есть ли у вас страх, который до сих пор не получается преодолеть?

— Пока ещё нет. Но быстро растущий сын так ускоряет ощущение течения времени, что я на границе получения новой фобии.

— Какой миф о силовом виде спорта вы можете развеять прямо сейчас?

— У меня целый набор вариантов, но процесс «развеивания» предполагает доказательства, поверите на слово? Допустим, народная корреляция силы с глупостью. На моём опыте, в среднем, чем выше уровень спортсмена, тем выше его интеллект. Бывают исключения, конечно, но тенденция такая, что дураки рано получают травмы и заканчивают карьеру.

Или истории про потерю фертильности профессиональными спортсменами. Это следствие отсутствия знаний и бесконтрольного использования препаратов, действие которых люди слабо понимают, а не обязательный итог профессиональной деятельности. Все проблемы от глупости.

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