В Тюмени рухнул трамплин после соревнований по сноуборду: видео
После соревнований по сноуборду, проходивших в Тюмени, обрушился трамплин с находящимися на нем людьми.
После соревнований по сноуборду, проходивших в Тюмени, обрушился трамплин с находящимися на нем людьми.
Инцидент произошел на соревнованиях «Битва на Туре», проходивших 23 и 24 февраля.
Спортсмены решили сфотографироваться после награждения на трамплине, для этого они собрались на краю сооружения, в результате под весом большого количества людей трамплин рухнул. Никто из находившихся на нем не пострадал.
«Никто не пострадал. Трасса для проведения соревнований соответствует стандартам и требованиям безопасности. После официального завершения мероприятия организаторы для общей фотографии разместились на трамплине. Край трамплина был полым из-за технических требований для установки экрана», — приводит слова представителя пресс-службы регионального отделения Федерации сноуборда России «РИА Новости Спорт».