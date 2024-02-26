Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
Лада
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
Динамо Мн
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь РС
Витязь
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо М
ЦСКА
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
Адмирал
30
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома
Торино
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Амур
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Северсталь
43
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Сибирь
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Райо Вальекано
Хоккей. НХЛ
27.02
Вашингтон
Оттава
Хоккей. НХЛ
27.02
Даллас
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
27.02
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
27.02
Сиэтл
Бостон
Все события
Фоторепортажи
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
24Клопп взял Кубок Лиги
11:17 (мск), источник: Sportmail.ru

В Тюмени рухнул трамплин после соревнований по сноуборду: видео

После соревнований по сноуборду, проходивших в Тюмени, обрушился трамплин с находящимися на нем людьми.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел на соревнованиях «Битва на Туре», проходивших 23 и 24 февраля.

Спортсмены решили сфотографироваться после награждения на трамплине, для этого они собрались на краю сооружения, в результате под весом большого количества людей трамплин рухнул. Никто из находившихся на нем не пострадал.

«Никто не пострадал. Трасса для проведения соревнований соответствует стандартам и требованиям безопасности. После официального завершения мероприятия организаторы для общей фотографии разместились на трамплине. Край трамплина был полым из-за технических требований для установки экрана», — приводит слова представителя пресс-службы регионального отделения Федерации сноуборда России «РИА Новости Спорт».

 «Наговоришь фигни — сожрут». Зачем судьи в России будут объявлять...
Щербакову назвали «дочерью Дракулы» из-за новых фото
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь