Беременность и тренировки: 3 вдохновляющих примера спортсменок

Современные эксперты говорят, что если до беременности вы активно занимались спортом, не стоит прекращать. На практике все индивидуально: кто-то тренируется под контролем врача, а кто-то — в прямом эфире ставит рекорды. Собрали истории спортсменок, у которых огромная любовь к спорту, но три разных подхода к тренировкам в положении.
Екатерина Юрлова-Перхт — тренировки ускорили восстановление
Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перх во время беременности в 2016 году не прекратила тренироваться, а перестроилась. Лыжи и интенсивные кардио ушли на второй план, а на их месте появились спокойные прогулки и базовые упражнения.
В одном из интервью она рассказала: «Я не расслаблялась во время беременности, тренировалась практически до самых родов. Конечно, в последние две недели я только ходила с палками, делала небольшие физические упражнения, в основном — на руки. Через три недели после родов я впервые встала на лыжи».
Тренировки для нее — это не подвиг, а скорее способ поддержать форму и настроение. Екатерина, будучи в положении, чувствовала потребность в физической нагрузке: «Как только решаю дать себе поблажку, остаться в отеле и ничего не делать, дочка начинает очень активно толкаться, словно требует физической нагрузки и прогулок. Стоит мне выйти из отеля — засыпает, как в коляске».
Яния Милутонович — тяжелые гантели и штанги до родов
Когда атлетка Яния Милутонович выложила видео, на котором приседает со штангой, это вызвало шквал критики. «Я ежедневно получаю сообщения, и 99,9% из них — от мужчин. Они пишут, что я могу или не могу делать со своим телом, и какая я ужасная мать», — поделилась переживаниями Яния со своими читателями.
Хейт не испугали ее: она отвечала, что львицы в природе охотятся даже в день родов. В интервью она рассказала: «Тренировки в целом улучшили мое самочувствие, но в некоторые дни мне было психологически сложно заставить себя пойти в спортзал. Вот тут-то и сыграла роль дисциплина».
Яния порекомендовала тренироваться 20−30 минут в день «если ваш врач не запретил заниматься спортом или не ограничил вашу физическую активность из-за состояния здоровья или осложнений. Важно помнить, что беременность — это не время для того, чтобы превзойти себя в спортзале».
Александра Солдатова — растяжка облегчила роды
Гимнастка Александра Солдатова, ожидая второго ребенка, не прекратила тренироваться. Она продолжала разминаться у станка, садиться на шпагат и обучать своих подопечных. Все это помогло легче пережить роды и быстрее восстановиться.
Когда девушка выкладывала видео с тренировок, мнения в комментариях разделились: одни восхищались, а другие — советовали остановиться. Вторым девушка ответила: «На тренированном теле намного легче переносить период беременности, роды и восстановление. К сожалению, не все это понимают и считают, что лежа на диване организм лучше подготовится. В моем графике есть место тренировкам и отдыху». Она подчеркнула, что занимается под контролем доктора в щадящем режиме.
На следующий день после родов, в своих соцсетях она написала: «Вторые роды+без эпидуралки+хороший настрой+физическая подготовка — все эти факты сыграли большую роль в моем нынешнем прекрасном самочувствии».
Каждая из девушек прошла свой путь, на котором было много критики. Но они справились и быстро восстановились. Главное — найти комфортный для себя темп и заручиться поддержкой близких и докторов.