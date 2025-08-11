Беременность и тренировки: 3 вдохновляющих примера спортсменок

Когда девушка выкладывала видео с тренировок, мнения в комментариях разделились: одни восхищались, а другие — советовали остановиться. Вторым девушка ответила: «На тренированном теле намного легче переносить период беременности, роды и восстановление. К сожалению, не все это понимают и считают, что лежа на диване организм лучше подготовится. В моем графике есть место тренировкам и отдыху». Она подчеркнула, что занимается под контролем доктора в щадящем режиме.