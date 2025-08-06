Эти 3 упражнения знают все — но мало кто делает их правильно

Каждое движение в тренировочном процессе — это шаг к цели: сильному телу, выносливости, подтянутой фигуре и уверенности в себе. Но путь к результатам лежит не через количество повторений, а через качество выполнения. Планка, выпады и скручивания входят в топ-лист любого фитнес-режима, будь вы новичок или опытный спортсмен. Однако без правильной техники они могут не только не дать результата, но и привести к травмам. В этой статье мы разберем пошаговую технику выполнения каждого из этих трех упражнений, чтобы вы могли применить эти знания сразу после прочтения.