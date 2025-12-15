Российская сноубордистка получила нейтральный статус от FIS

Ранее нейтральные статусы от FIS уже успели получить российские лыжники Дарья Непряева, Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина и двоеборец Артем Галунин. Непряева и Коростелев завоевали свои квоты на Олимпиаду после выступление на этапе Кубка мира в Давосе. Им удастся выступить в спринте, скиатлоне, раздельных стартах и марафоне. Впервые с 2022 года российские лыжники появились на международных соревнованиях.