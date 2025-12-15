Российская сноубордистка получила нейтральный статус от FIS

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус сноубордистке Марии Травиничевой. Об этом сообщает пресс-служба FIS.
Ранее нейтральные статусы от FIS уже успели получить российские лыжники Дарья Непряева, Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина и двоеборец Артем Галунин. Непряева и Коростелев завоевали свои квоты на Олимпиаду после выступление на этапе Кубка мира в Давосе. Им удастся выступить в спринте, скиатлоне, раздельных стартах и марафоне. Впервые с 2022 года российские лыжники появились на международных соревнованиях.
19-летняя Мария Травиничева была в числе 12 атлетов, присоединившихся к апелляции ФЛГР.
Напомним, спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.