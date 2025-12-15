Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская сноубордистка получила нейтральный статус от FIS

Она стала пятой спортсменкой, которая получила право на соревнования под эгидой FIS.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус сноубордистке Марии Травиничевой. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Ранее нейтральные статусы от FIS уже успели получить российские лыжники Дарья Непряева, Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина и двоеборец Артем Галунин. Непряева и Коростелев завоевали свои квоты на Олимпиаду после выступление на этапе Кубка мира в Давосе. Им удастся выступить в спринте, скиатлоне, раздельных стартах и марафоне. Впервые с 2022 года российские лыжники появились на международных соревнованиях.

19-летняя Мария Травиничева была в числе 12 атлетов, присоединившихся к апелляции ФЛГР.

Напомним, спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.