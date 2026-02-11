Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китайская сноубордистка попала в больницу после падения на Олимпиаде

Китаянку эвакуировали на санях.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Китайская сноубордистка Лю Цзяюй получила травму в результате падения в квалификации в хафпайпе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает Xinhua.

Во время второй попытки Лю Цзяюй потеряла управление и врезалась головой в рампу. Спортсменка, которая несколько минут оставалась неподвижной, была помещена на спасательные сани и доставлена в медицинский центр.

Первоначальное обследование показало риск травмы шейного отдела позвоночника, спортсменка получила только повреждение головы. 33-летняя Лю Цзяюй участвовала в своих пятых Олимпийских играх. В Пхёнчхане в 2018 году она завоевала серебряную медаль в хафпайпе.

Лучший результат в квалификации показала американка Хлоя Ким, двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира в хафпайпе.

Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине. От России туда поехали 13 спортсменов.