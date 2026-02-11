Китайская сноубордистка попала в больницу после падения на Олимпиаде

Китайская сноубордистка Лю Цзяюй получила травму в результате падения в квалификации в хафпайпе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает Xinhua.
Во время второй попытки Лю Цзяюй потеряла управление и врезалась головой в рампу. Спортсменка, которая несколько минут оставалась неподвижной, была помещена на спасательные сани и доставлена в медицинский центр.
Первоначальное обследование показало риск травмы шейного отдела позвоночника, спортсменка получила только повреждение головы. 33-летняя Лю Цзяюй участвовала в своих пятых Олимпийских играх. В Пхёнчхане в 2018 году она завоевала серебряную медаль в хафпайпе.
Лучший результат в квалификации показала американка Хлоя Ким, двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира в хафпайпе.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине. От России туда поехали 13 спортсменов.