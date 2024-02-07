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15:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Два российских борца сменили спортивное гражданство

Чемпион Европы по вольной борьбе Азамат Тускаев больше не будет выступать за сборную России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

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Источник: Reuters

30-летний борец сменил спортивное гражданство и теперь на международных соревнованиях будет представлять сборную Сербии.

Тускаев является победителем чемпионата Европы 2020 года в весовой категории до 57 кг. Также он становился серебряным призером Кубка мира и четырехкратным призером чемпионата России.

Вместе с Тускаевым спортивное гражданство сменил еще один уроженец Северной Осетии Чермен Валиев. 25-летний борец, дважды становившийся чемпионом России по вольной борьбе, будет представлять сборную Албании.

Оба спортсмена дебютируют под флагами новых стран на чемпионате Европы по борьбе, который пройдет с 12 по 18 февраля в Бухаресте.

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