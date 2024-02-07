Два российских борца сменили спортивное гражданство

30-летний борец сменил спортивное гражданство и теперь на международных соревнованиях будет представлять сборную Сербии.

Тускаев является победителем чемпионата Европы 2020 года в весовой категории до 57 кг. Также он становился серебряным призером Кубка мира и четырехкратным призером чемпионата России.

Вместе с Тускаевым спортивное гражданство сменил еще один уроженец Северной Осетии Чермен Валиев. 25-летний борец, дважды становившийся чемпионом России по вольной борьбе, будет представлять сборную Албании.