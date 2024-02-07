Два российских борца сменили спортивное гражданство
Чемпион Европы по вольной борьбе Азамат Тускаев больше не будет выступать за сборную России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
Чемпион Европы по вольной борьбе Азамат Тускаев больше не будет выступать за сборную России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
30-летний борец сменил спортивное гражданство и теперь на международных соревнованиях будет представлять сборную Сербии.
Тускаев является победителем чемпионата Европы 2020 года в весовой категории до 57 кг. Также он становился серебряным призером Кубка мира и четырехкратным призером чемпионата России.
Вместе с Тускаевым спортивное гражданство сменил еще один уроженец Северной Осетии Чермен Валиев. 25-летний борец, дважды становившийся чемпионом России по вольной борьбе, будет представлять сборную Албании.
Оба спортсмена дебютируют под флагами новых стран на чемпионате Европы по борьбе, который пройдет с 12 по 18 февраля в Бухаресте.