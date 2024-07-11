«Уважение взаимно». Встретились борцы-чемпионы из РФ и США: видео
Олимпийские чемпионы по вольной борьбе Заурбек Сидаков и Джордан Барроуз провели теплую встречу в США.
Олимпийские чемпионы по вольной борьбе Заурбек Сидаков и Джордан Барроуз провели теплую встречу в США.
Джордан Барроуз опубликовал в социальных сетях фото и видео теплой встречи со спортсменом из России.
«Благодарен за отношения, которые мне дала борьба. Если вам когда-нибудь захочется взглянуть на человечество с другой стороны, расслабьтесь, соберитесь за столом и разделите хлеб с кем-нибудь из ваших соперников. Это священное место, где рассказываются истории и создаются воспоминания. Заурбек, мое уважение взаимно. В будущем желаю удачи чемпиону!» — написал Барроуз в социальных сетях.
Сидаков — олимпийский чемпион по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. Золотую медаль Заурбек завоевал в Токио в 2021 году. Также спортсмен из Северной Осетии является трехкратным чемпионом мира. Джордан Барроуз соревновался в той же весовой категории. Американец стал олимпийским чемпионом в Лондоне в 2012 году и шесть раз побеждал на мировых первенствах.
Заурбек Сидаков не получил приглашение МОК и не выступит на Олимпийских играх в Париже.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. На данный момент приглашение МОК на Олимпиаду приняли 16 российских спортсменов.