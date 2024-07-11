«Уважение взаимно». Встретились борцы-чемпионы из РФ и США: видео

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Джордан Барроуз опубликовал в социальных сетях фото и видео теплой встречи со спортсменом из России.

«Благодарен за отношения, которые мне дала борьба. Если вам когда-нибудь захочется взглянуть на человечество с другой стороны, расслабьтесь, соберитесь за столом и разделите хлеб с кем-нибудь из ваших соперников. Это священное место, где рассказываются истории и создаются воспоминания. Заурбек, мое уважение взаимно. В будущем желаю удачи чемпиону!» — написал Барроуз в социальных сетях.

Источник: Соцсети

Сидаков — олимпийский чемпион по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. Золотую медаль Заурбек завоевал в Токио в 2021 году. Также спортсмен из Северной Осетии является трехкратным чемпионом мира. Джордан Барроуз соревновался в той же весовой категории. Американец стал олимпийским чемпионом в Лондоне в 2012 году и шесть раз побеждал на мировых первенствах.

Заурбек Сидаков не получил приглашение МОК и не выступит на Олимпийских играх в Париже.