Российский борец Мамедов вошел в заявку на Олимпиаду в Париже
Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов попал в заявочный лист на летние Олимпийские игры в Париже, сообщает пресс‑служба Объединенного мира борьбы (UWW).
Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов попал в заявочный лист на летние Олимпийские игры в Париже, сообщает пресс‑служба Объединенного мира борьбы (UWW).
Бронзовый призер ЧМ-2023 по вольной борьбе Мамедов, который получил нейтральный статус и завоевал олимпийскую лицензию, попал в список из 16 участников турнира в весовой категории до 65 кг.
Мамедов стал единственным борцом, кто принял приглашение МОК выступить на Олимпийских играх в Париже.
6 июля Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) заявила, что все российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в Олимпиаде.
В мае российские спортсмены завоевали 16 из 18 олимпийских лицензий для участия в соревнованиях по вольной борьбе на Играх 2024 года. Однако МОК пригласил на Олимпиаду только 10 борцов из РФ. В ответ ФСБР заявила, что никто из российских спортсменов, получивших приглашение, не поедет в Париж.
Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. На данный момент приглашение МОК на Олимпиаду приняли 16 российских спортсменов.