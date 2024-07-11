Российский борец Мамедов вошел в заявку на Олимпиаду в Париже

Бронзовый призер ЧМ-2023 по вольной борьбе Мамедов, который получил нейтральный статус и завоевал олимпийскую лицензию, попал в список из 16 участников турнира в весовой категории до 65 кг.

Мамедов стал единственным борцом, кто принял приглашение МОК выступить на Олимпийских играх в Париже.

6 июля Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) заявила, что все российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в Олимпиаде.

В мае российские спортсмены завоевали 16 из 18 олимпийских лицензий для участия в соревнованиях по вольной борьбе на Играх 2024 года. Однако МОК пригласил на Олимпиаду только 10 борцов из РФ. В ответ ФСБР заявила, что никто из российских спортсменов, получивших приглашение, не поедет в Париж.