CAS отказался вернуть Винеш Пхогат серебро Олимпиады-2024

Пхогат является бронзовым призером чемпионата мира и многократным призером чемпионатов Азии. На Олимпийских играх в Рио она заняла 10-е место в весовой категории до 48 кг, а на Олимпиаде в Токио она стала девятой в весовой категории до 53 кг. Перед Олимпийскими играми в Париже она приняла решение перейти в наилегчайшую в женской борьбе весовую категорию, чтобы попытаться завоевать олимпийскую медаль. В ⅛ финала Пхогат сотворила одну из главных сенсаций, победив чемпионку Токио-2020 Сусаки Юи. До этого японка не проигрывала на протяжении 95 поединков.