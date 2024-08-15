CAS отказался вернуть Винеш Пхогат серебро Олимпиады-2024

Пхогат была дисквалифицирована перед финальной схваткой олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг. Она не сумела уложиться в вес, превысив допустимую норму примерно на 100 г, что привело к дисквалификации.
Место Пхогат в олимпийском финале заняла кубинка Юснейлис Гусман, которая уступила ей в полуфинале. В финале Гусман проиграла американке Саре Хильдебрандт и стала обладательницей серебряной медали.
На следующий день после олимпийского финала Пхогат объявила о завершении карьеры в 29 лет. Одновременно с этим она подала апелляцию в CAS, где попросила вернуть ей серебро, однако получила отказ.
Пхогат является бронзовым призером чемпионата мира и многократным призером чемпионатов Азии. На Олимпийских играх в Рио она заняла 10-е место в весовой категории до 48 кг, а на Олимпиаде в Токио она стала девятой в весовой категории до 53 кг. Перед Олимпийскими играми в Париже она приняла решение перейти в наилегчайшую в женской борьбе весовую категорию, чтобы попытаться завоевать олимпийскую медаль. В ⅛ финала Пхогат сотворила одну из главных сенсаций, победив чемпионку Токио-2020 Сусаки Юи. До этого японка не проигрывала на протяжении 95 поединков.