Бисмарк
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Волейбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CAS отказался вернуть Винеш Пхогат серебро Олимпиады-2024

Индийская женщина-борец Винеш Пхогат не смогла добиться в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне присуждения ей серебряной медали Олимпиады-2024. Об этом сообщает официальный сайт CAS.

Источник: Reuters

Пхогат была дисквалифицирована перед финальной схваткой олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг. Она не сумела уложиться в вес, превысив допустимую норму примерно на 100 г, что привело к дисквалификации.

Место Пхогат в олимпийском финале заняла кубинка Юснейлис Гусман, которая уступила ей в полуфинале. В финале Гусман проиграла американке Саре Хильдебрандт и стала обладательницей серебряной медали.

На следующий день после олимпийского финала Пхогат объявила о завершении карьеры в 29 лет. Одновременно с этим она подала апелляцию в CAS, где попросила вернуть ей серебро, однако получила отказ.

Пхогат является бронзовым призером чемпионата мира и многократным призером чемпионатов Азии. На Олимпийских играх в Рио она заняла 10-е место в весовой категории до 48 кг, а на Олимпиаде в Токио она стала девятой в весовой категории до 53 кг. Перед Олимпийскими играми в Париже она приняла решение перейти в наилегчайшую в женской борьбе весовую категорию, чтобы попытаться завоевать олимпийскую медаль. В ⅛ финала Пхогат сотворила одну из главных сенсаций, победив чемпионку Токио-2020 Сусаки Юи. До этого японка не проигрывала на протяжении 95 поединков.