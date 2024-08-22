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В Чечне наградили борцов, выступавших на Олимпиаде за Узбекистан и Албанию

В Грозном прошла церемония чествования борцов вольного стиля Разамбека Жамалова и Ислама Дудаева, которые завоевали медали на Олимпийских играх в Париже.

Источник: Разамбек Жамалов Kadir Caliskan - United World Wrestling/Getty Images

Разамбек Жамалов, представлявший Узбекистан, стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 74 кг. Ислам Дудаев, выступавший за Албанию, завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг.

«Оба спортсмена продемонстрировали настоящую силу воли, целеустремленность и блестяще выступили на Олимпиаде. В ходе встречи от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передал обоим спортсменам ключи от квартир, а также 10 млн рублей победителю Олимпиады Разамбеку Жамалову.

В ходе встречи от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передал обоим спортсменам ключи от квартир, а также 10 млн рублей победителю Олимпиады Разамбеку Жамалову. Я поздравил спортсменов с блестящими выступлениями и пожелал дальнейших успехов в спорте.

Хочу отметить, что Разамбек и Ислам являются талантливыми и целеустремлёнными спортсменами. Многолетние упорные тренировки и дисциплина позволили им добиться столь высоких результатов. Также среди чеченцев борцов вольников Разамбек Жамалов является пятым олимпийским чемпионом», — написал в своем телеграм-канале министр спорта Чечни Ахмат Кадыров.

Дудаев представляет Албанию с 2021 года. На церемонии открытия Олимпийских игр он был знаменосцем сборной. Жамалов начал выступать за Узбекистан в феврале 2024 года. Стоит отметить, что он является уроженцем Дагестана.