Путин поздравил борца Абдулрашида Садулаева с победой на ЧМ

«Уважаемый Абдулрашид Булачевич! Поздравляю Вас с блестящей победой. Несправедливое отстранение от участия в Олимпийских играх 2024 года не сломило Вас, закалило характер, сделало сильнее. И на чемпионате мира в Тиране Вы убедительно продемонстрировали свои лидерские качества, уверенно одолели опытных соперников и в шестой раз поднялись на высшую ступень пьедестала почета», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента.