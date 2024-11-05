Путин поздравил борца Абдулрашида Садулаева с победой на ЧМ

«Уважаемый Абдулрашид Булачевич! Поздравляю Вас с блестящей победой. Несправедливое отстранение от участия в Олимпийских играх 2024 года не сломило Вас, закалило характер, сделало сильнее. И на чемпионате мира в Тиране Вы убедительно продемонстрировали свои лидерские качества, уверенно одолели опытных соперников и в шестой раз поднялись на высшую ступень пьедестала почета», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента.
«Убежден, что Ваш яркий триумф станет примером для будущих поколений спортсменов. Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», — добавляется в сообщении.
Весной 2024 года Садулаева не допустили до отбора на Олимпиаду из-за поддержки СВО, лишив возможности квалифицироваться на Игры. Допущенные к участию в олимпийском турнире борцы из России позднее отказались от поездки в Париж, не согласившись с «неспортивным принципом отбора».
На чемпионат мира 2022 года российские спортсмены не были допущены, а в прошлом году Садулаев уступил в полуфинале будущему олимпийскому чемпиону уроженцу Дагестана Ахмеду Тажудинову, который выступает за Бахрейн. Это было первое поражение Садулаева на мировых первенствах. Садулаев — двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020) и шестикратный чемпион мира.