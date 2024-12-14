В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал международный турнир по вольной борьбе, который собрал участников из 19 стран

Напомним, соревнования проходят в поселке Пойковский Нефтеюганского района Югры. В этом году в турнире участвуют спортсмены из 19 стран и 20 регионов России, включая новые территории — Луганскую Народную Республику и Запорожскую область. Турнир считается одним из самых представительных в мире вольной борьбы как в России, так и за ее пределами.