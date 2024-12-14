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В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал международный турнир по вольной борьбе, который собрал участников из 19 стран

Турнир считается одним из самых представительных в мире вольной борьбы как в России, так и за ее пределами.

Источник: БЕЛТА

По итогам первого соревновательного дня XIX Международного турнира на Кубок вице-президента ФСБР Владимира Семенова определились пять пар финалистов. В финале встретятся борцы из Дагестана, Иркутской области, Чечни и представитель команды Кубы, которая впервые принимает участие в сибирском турнире.

Сегодня станут известны все финалисты, а также пройдет церемония торжественного открытия турнира.

В приветственном письме министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что турнир давно стал значимым событием в мире вольной борьбы, «настоящим праздником спорта, который объединяет людей разных культур и традиций».

Напомним, соревнования проходят в поселке Пойковский Нефтеюганского района Югры. В этом году в турнире участвуют спортсмены из 19 стран и 20 регионов России, включая новые территории — Луганскую Народную Республику и Запорожскую область. Турнир считается одним из самых представительных в мире вольной борьбы как в России, так и за ее пределами.