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Стали известны подробности смерти Бувайсара Сайтиева

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев был доставлен в больницу с переломами таза, ребер и позвоночника. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В воскресенье, 2 марта, Сайтиев в тяжелом состоянии был обнаружен дворником у дома на улице Минской в Москве. Предварительно, множественные переломы он мог получить, случайно выпав из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже. Сейчас эту версию проверяют следователи.

В 14:20 Сайтиев был доставлен в Городскую клиническую больницу имени М. Е. Жадкевича. Около 18 часов он скончался от остановки сердца. Бувайсару Сайтиеву было 49 лет.

Сайтиев считается одним из лучших борцов-вольников в истории. Он трижды выигрывал Олимпийские игры (1996, 2004, 2008), шесть раз становился чемпионом мира и шесть раз — чемпионом Европы. В 2009 году Сайтиев закончил спортивную карьеру.

В 2016 году Сайтиев был избран депутатом Госдумы VII созыва, был членом комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.