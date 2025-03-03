Стали известны подробности смерти Бувайсара Сайтиева

В воскресенье, 2 марта, Сайтиев в тяжелом состоянии был обнаружен дворником у дома на улице Минской в Москве. Предварительно, множественные переломы он мог получить, случайно выпав из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже. Сейчас эту версию проверяют следователи.