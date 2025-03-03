Стали известны подробности смерти Бувайсара Сайтиева

В воскресенье, 2 марта, Сайтиев в тяжелом состоянии был обнаружен дворником у дома на улице Минской в Москве. Предварительно, множественные переломы он мог получить, случайно выпав из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже. Сейчас эту версию проверяют следователи.
В 14:20 Сайтиев был доставлен в Городскую клиническую больницу имени М. Е. Жадкевича. Около 18 часов он скончался от остановки сердца. Бувайсару Сайтиеву было 49 лет.
Сайтиев считается одним из лучших борцов-вольников в истории. Он трижды выигрывал Олимпийские игры (1996, 2004, 2008), шесть раз становился чемпионом мира и шесть раз — чемпионом Европы. В 2009 году Сайтиев закончил спортивную карьеру.
В 2016 году Сайтиев был избран депутатом Госдумы VII созыва, был членом комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.