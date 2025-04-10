Мамиашвили заявил, что никакого инцидента на ЧЕ не было

Мамиашвили проводил церемонию награждения соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг, где победу одержал бывший российский борец Чермен Валиев, с февраля 2024 года выступающий за Албанию. В финальной схватке он победил российского борца Заурбека Сидакова.
На кадрах трансляции видно, как Мамиашвили что-то сказал Валиеву, после чего силой надел на него золотую медаль, а затем схватил борца за запястья. В ответ Валиев отмахнулся, выразив явное недовольство действиями Мамиашвили.
По информации телеграм-канала «Вольная борьба», Мамиашвили назвал Валиева предателем и употребил нецензурную лексику в адрес спортсмена, что в итоге перетекло в скандал за кулисами.
«Я поздравил его с победой. Может, он удивился, что я его награждаю. Потому что еще год назад, буквально за четыре месяца до Олимпиады, он был в нашей сборной. Национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Может, его это смутило? Вот таким, как Чермен, им какая разница — какой флаг? Сегодня — албанский, завтра — болгарский.
Это молодые ребята, которые, к сожалению, не совсем осознают ценность знамени на своих плечах. Они не понимают ответственность за страну, которая их сделала и дала им возможность. Да, иногда в непростых условиях, но тем не менее великая Россия сделал из них спортсменов. А так — албанский флаг им в руки. Огорчило ли меня его решение выступать за другую страну? Это уже данность. Вопрос в другом: что мы должны сделать, чтобы спортсмены оставались у нас в стране? Здесь необходимы условия и идеология — без нее побеждать нельзя», — сказал Мамиашвили.
На следующий день Мамиашвили заявил РИА Новости, что не стоит раздувать из сцены в Братиславе скандал.
«С чего вы взяли, что произошел инцидент? Понятно же, кому было нужно это все раздувать. Не надо из этого создавать событие. Наградили, поздравили, что дальше? Он же не ушел, остался на пьедестале и получил медаль. Заслуженную. Сборная Албании получила заслуженную золотую медаль, потому что они вложили труд, талант, свой вклад в его подготовку. В кавычках, конечно», — сказал он.
Мамиашвили является олимпийским чемпионом 1988 года по греко-римской борьбе, а также трехкратным чемпионом мира и Европы. После завершения карьеры в 1991 году он стал главным тренером сборной России. В 1997 году Мамиашвили был избран президентом Федерации спортивной борьбы России. В ноябре 2024 года он был переизбран на этот пост в шестой раз.