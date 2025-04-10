Мамиашвили заявил, что никакого инцидента на ЧЕ не было

«Я поздравил его с победой. Может, он удивился, что я его награждаю. Потому что еще год назад, буквально за четыре месяца до Олимпиады, он был в нашей сборной. Национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Может, его это смутило? Вот таким, как Чермен, им какая разница — какой флаг? Сегодня — албанский, завтра — болгарский.



Это молодые ребята, которые, к сожалению, не совсем осознают ценность знамени на своих плечах. Они не понимают ответственность за страну, которая их сделала и дала им возможность. Да, иногда в непростых условиях, но тем не менее великая Россия сделал из них спортсменов. А так — албанский флаг им в руки. Огорчило ли меня его решение выступать за другую страну? Это уже данность. Вопрос в другом: что мы должны сделать, чтобы спортсмены оставались у нас в стране? Здесь необходимы условия и идеология — без нее побеждать нельзя», — сказал Мамиашвили.