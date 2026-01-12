Массовая драка произошла на юниорском первенстве по борьбе

Инцидент случился после окончания поединка между представителем Северной Осетии Давидом Ваниевым и борцом из Чечни Турпалом Алхоевым. Победу в схватке одержал Ваниев, после чего между спортсменами вспыхнул конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, к которой подключились зрители, находившиеся в зале, сообщает РИА Новости.