Массовая драка произошла на юниорском первенстве по борьбе

Инцидент случился после окончания поединка между представителем Северной Осетии Давидом Ваниевым и борцом из Чечни Турпалом Алхоевым. Победу в схватке одержал Ваниев, после чего между спортсменами вспыхнул конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, к которой подключились зрители, находившиеся в зале, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, в драке приняли участие около 30 человек. Организаторам и сотрудникам безопасности потребовалось время, чтобы разнять участников и стабилизировать ситуацию.
Первенство Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года проходило в Грозном с 10 по 12 января. В турнире участвовали спортсмены из различных регионов Северного Кавказа.
Российские борцы получили право выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) вместо статуса нейтральных спортсменов (AIN). На прошедшем в Загребе чемпионате мира российская сборная завоевала 11 медалей — одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на чемпионате мира по борьбе.