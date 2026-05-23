День в истории: 23 мая 1904 года прошел первый в истории чемпионат мира по греко-римской борьбе

23 мая 1904 года в Вене состоялось событие, с которого началась официальная история чемпионатов мира по греко-римской борьбе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В первом в истории турнире приняли участие 26 спортсменов, а сам старт быстро стал важнейшей вехой для всего мирового борцовского движения.

Турнир прошел в Австро-Венгрии и собрал сильнейших атлетов того времени. В эпоху, когда международные спортивные соревнования только набирали силу, именно борьба одной из первых получила полноценный чемпионат мира. Это придало виду спорта новый статус и сделало его частью глобального спортивного календаря.

Победителями того исторического первенства стали борцы из Австрии, Дании и Германии, а сам формат соревнований показал, что греко-римская борьба уже тогда имела широкую географию и серьезный уровень конкуренции. Для начала XX века это был важный сигнал: борьба переставала быть локальной дисциплиной и превращалась в международный вид спорта с едиными правилами и престижем мирового первенства.

Сегодня именно 23 мая вспоминают как день рождения чемпионатов мира по греко-римской борьбе. Эта дата символизирует момент, когда борьба получила официальную мировую сцену, а ее лучшие представители — возможность разыгрывать титул сильнейшего на планете.