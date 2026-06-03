Садулаев дебютирует в RAF 11 июля в Тбилиси против Снайдера

Снайдер и Садулаев четыре раза встречались в финалах крупных турниров: в 2017 году на чемпионате мира победу одержал американец, а в финалах ЧМ-2018, ЧМ-2021 и Олимпиады-2021 сильнее оказывался россиянин. Схватка состоится 11 июля в Тбилиси. Главным событием RAF в столице Грузии станет схватка звезд UFC Мераба Двалишвили и Генри Сехудо.