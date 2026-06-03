Садулаев дебютирует в RAF 11 июля в Тбилиси против Снайдера

Поединок Садулаева и олимпийского чемпиона, американца Кайла Снайдера станет со-главным событием турнира в Тбилиси. Россиянин подписал контракт с американской борцовской лигой в январе 2026 года. Real American Freestyle (RAF) — американская борцовская организация. Изначально его дебют должен был состояться в мае в Бахрейне, но турнир отменили.
Снайдер и Садулаев четыре раза встречались в финалах крупных турниров: в 2017 году на чемпионате мира победу одержал американец, а в финалах ЧМ-2018, ЧМ-2021 и Олимпиады-2021 сильнее оказывался россиянин. Схватка состоится 11 июля в Тбилиси. Главным событием RAF в столице Грузии станет схватка звезд UFC Мераба Двалишвили и Генри Сехудо.
Абдулрашиду Садулаеву 30 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным победителем чемпионатов мира и обладателем четырех золотых медалей чемпионатов Европы.