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Садулаев дебютирует в RAF 11 июля в Тбилиси против Снайдера

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев дебютирует в американской организации по вольной борьбе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Поединок Садулаева и олимпийского чемпиона, американца Кайла Снайдера станет со-главным событием турнира в Тбилиси. Россиянин подписал контракт с американской борцовской лигой в январе 2026 года. Real American Freestyle (RAF) — американская борцовская организация. Изначально его дебют должен был состояться в мае в Бахрейне, но турнир отменили.

Снайдер и Садулаев четыре раза встречались в финалах крупных турниров: в 2017 году на чемпионате мира победу одержал американец, а в финалах ЧМ-2018, ЧМ-2021 и Олимпиады-2021 сильнее оказывался россиянин. Схватка состоится 11 июля в Тбилиси. Главным событием RAF в столице Грузии станет схватка звезд UFC Мераба Двалишвили и Генри Сехудо.

Абдулрашиду Садулаеву 30 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным победителем чемпионатов мира и обладателем четырех золотых медалей чемпионатов Европы.

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