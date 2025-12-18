Королева Таиланда выиграла золото в парусной регате

«В рамках соревнований в смешанном классе килевых яхт SSL47 экипаж из десяти человек, включая королеву Таиланда, одержал победу в акватории Паттайи; 47-летняя королева выполняла важные роли рулевого и тактика, приведя свою команду к первенству в гонке, в которой Малайзия и Мьянма заняли второе и третье места соответственно», — сказано в сообщении.