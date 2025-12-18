Ричмонд
Королева Таиланда выиграла золото в парусной регате

Королева Таиланда Сутхида заняла первое место в регате на килевых яхтах в рамках 33-х Игр Юго-Восточной Азии, проходящих в Таиланде. Об этом сообщает информационное агентство CNA.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

47-летняя королевская особа возглавляла экипаж из девяти человек. Награду ей вручил ее супруг, 10-й король Таиланда Маха Ватчиралонгкон.

«В рамках соревнований в смешанном классе килевых яхт SSL47 экипаж из десяти человек, включая королеву Таиланда, одержал победу в акватории Паттайи; 47-летняя королева выполняла важные роли рулевого и тактика, приведя свою команду к первенству в гонке, в которой Малайзия и Мьянма заняли второе и третье места соответственно», — сказано в сообщении.

Сутхида продолжила традицию тайской королевской семьи в парусном спорте, которая была заложена предыдущим королем Пхумипоном Адульядеджем и принцессой Уболратаной Раджаканья в 1960-х годах. Королева также участвует в соревнованиях по другим видам спорта. В конце ноября Сутхида приняла участие в Бангкокском марафоне, пробежав половинную дистанцию (21,1 км) за 2 часа 13 минут 40 секунд.