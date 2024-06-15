Михел Эбишер — первый швейцарец, оформивший гол+пас на Евро

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, полузащитник сборной Швейцарии Михел Эбишер стал первым футболистом в истории своей национальной команды, который оформил гол+пас в матче чемпионата Европы.

Эбишер сделал результативную передачу на нападающего Квадво Дуа на 12-й минуте игры, а в концовке первого тайма забил сам. Окончательный счет в матче в добавленное ко второму тайму время установил партнер Александра Головина по «Монако» Бреэль Эмболо.

На клубном уровне Эбишер выступает за «Болонью», которая в минувшем сезоне заняла пятое место в Серии А, что позволит ей осенью впервые за последние 60 лет сыграть в главном еврокубковом турнире — Лиге чемпионов.