16-летний Ямаль стал самым молодым автором голевой передачи в истории Евро

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Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль установил два рекорда на дебютном для себя Евро. Выйдя против Хорватии в стартовом составе в возрасте 16 лет и 337 дней, он стал самым молодым игроком в истории турнира, побив достижение Кацпера Козловского из Польши, которому было 17 лет на Евро-2020.

В концовке первого тайма вингер сборной Испании ассистировал защитнику Даниэлю Карвахалю, который установил окончательный счет в матче — 3:0. Таким образом, 16-летний Ямаль стал самым молодым автором голевой передачи в истории турнира. Он превзошел достижение бельгийца Энцо Шифо, который отдал голевой пас на Евро-1984 в возрасте 18 лет и 115 дней.

Ямаль был заменен на 86-й минуте — вместо него на поле появился еще один игрок «Барселоны» Ферран Торрес.