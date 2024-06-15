Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории Евро

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль установил возрастной рекорд чемпионатов Европы. Ранее самым молодым игроком в истории турнира был игрок сборной Польши Кацпер Козловски — на Евро-2020 он вышел на поле в вохрасте 17 лет и 246 дней. Игра между сборными Испании и Хорватии проходит в Берлине на «Олимпиаштадион».

Примечательно, что в составе оппонентов сборной Испании на поле вышел Лука Модрич, которому в октябре исполнится 39 лет. Лидер хорватской сборной вместе с португальцами Пепе и Криштиану Роналду входит в числе самых возрастных полевых игроков чемпионата.

«Разница с Ямалем в 22 года? Когда я слышу подобные вещи, чувствую себя очень старым. Годы не имеют большого значения, главное, что показывается на поле. В этом году Ламин Ямаль делал невероятные вещи. Все видят в нём большую опасность. У него огромный потенциал и отличная карьера впереди», — сказал Модрич.