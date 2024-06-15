Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории Евро
Футболист сборной Испании вышел в стартовом составе в матче против сборной Хорватии в возрасте 16 лет и 337 дней.
Футболист сборной Испании вышел в стартовом составе в матче против сборной Хорватии в возрасте 16 лет и 337 дней.
Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль установил возрастной рекорд чемпионатов Европы. Ранее самым молодым игроком в истории турнира был игрок сборной Польши Кацпер Козловски — на Евро-2020 он вышел на поле в вохрасте 17 лет и 246 дней. Игра между сборными Испании и Хорватии проходит в Берлине на «Олимпиаштадион».
Примечательно, что в составе оппонентов сборной Испании на поле вышел Лука Модрич, которому в октябре исполнится 39 лет. Лидер хорватской сборной вместе с португальцами Пепе и Криштиану Роналду входит в числе самых возрастных полевых игроков чемпионата.
«Разница с Ямалем в 22 года? Когда я слышу подобные вещи, чувствую себя очень старым. Годы не имеют большого значения, главное, что показывается на поле. В этом году Ламин Ямаль делал невероятные вещи. Все видят в нём большую опасность. У него огромный потенциал и отличная карьера впереди», — сказал Модрич.
Соперниками команд Испании и Хорватии по группе B являются сборные Италии и Хорватии, которые начнут играть матч между собой 14 июня в 22 часа по московскому времени.