Испания выиграла Евро-2024, обыграв в финале Англию

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Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Берлине. В первом тайме команды ожидаемо осторожничали. Испанцы забрали владение мячом и безуспешно пытались вскрыть оборону англичан, которые в свою очередь испытывали проблемы с выходами в контратаки. Первая половина матча изобиловала жесткими стыками, а вот единственный опасный момент был создан лишь в добавленное время. Деклан Райс навесил со стандарта в штрафную площадь, после скидки мяч получил Фил Фоден, который изловчился и пробил в падении с острого угла. Унай Симон уверенно забрал мяч в руки.

В перерыве Луис де ла Фуэнте удивил заменой Родри, вместо которого вышел Мартин Субименди. Второй тайм стартовал с быстрого гола от испанцев. На 47-й минуте Ламин Ямаль получил мяч с правого фланга от Дани Карвахаля, сместился в центр и выкатил мяч на левый угол штрафной на набегающего Нико Уильямса, который хлестким ударом поразил ворота Джордана Пикфорда.

В следующие 10 минут испанцы могли удваивать свое преимущество, но сначала Дани Ольмо из выгодной позиции пробил мимо ворот, а затем Альваро Мората не сумел реализовать выход один на один.

К 70-й минуте Гарет Саутгейт снял с игры Кобби Майну и капитана Харри Кейна, выпустив вместо них дуэт Коула Палмера и Олли Уоткинса, который организовал победный гол в полуфинале. Выход Палмера дал результат уже через три минуты — Букайо Сака протащил мяч по правому флангу и выдал передачу в центр штрафной на Джуда Беллингема. Тот покатил мяч назад на набегающего Палмера, который с рикошетом от ноги Субименди отправил мяч в дальний нижний угол испанских ворот.

В концовке матча Ямаль упустил возможность стать главным героем матча, не сумев из убойной позиции пробить Пикфорда. В итоге испанцам все же удалось дожать англичан, а главным героем стал Микел Оярсабаль, который на 86-й минуте после прострела Марка Кукурельи забил победный мяч. Англичане пошли ва-банк и имели все шансы сравнять счет на 90-й минуте, но испанцы сумели выстоять после удара головой Райса в упор с двумя последующими добиваниями.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-101982925&hd=2&id=456288861&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Испании в рекордный четвертый раз завоевала титул чемпиона Европы и стала самой титулованной командой Старого Света, обойдя по числу побед на Евро команду Германии. Ранее испанцы становились чемпионами Европы в 1964, 2008 и 2012 годах.