Патрик Махоумс: «Боль от поражения в Супербоуле испытываешь сильнее, чем радость от победы»

Я поставил нас в невыгодное положение. Пусть мы и набили какую-то статистику в конце игры, это уже не важно, поскольку я убил импульс для всей команды. Мне нужно научиться не отдавать владение, когда что-то складывается не в мою пользу. Надо доверять защите, доверять остальной команде, и ждать, что они будут останавливать соперника до тех пор, пока я не разберусь, что нужно делать в нападении", — заявил Махоумс.