Квотербек «Атланты» Майкл Пеникс досрочно завершит сезон из-за травмы крестообразной связки колена

Главный тренер Рахим Моррис сообщил, что клуб переведет Истона Стика в основной состав команды, а Кайл Траск подписан в тренировочный состав. Пеникс уже был внесен в резерв для травмированных ранее на этой неделе, пока клуб уточнял степень повреждения. Стартовым квотербеком будет выступать Кирк Казинс.