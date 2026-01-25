«Миннесота» продлила контракт с координатором защиты Брайаном Флоресом

Флорес ранее работал ассистентом в «Нью-Ингленд Пэтриотс», где выиграл четыре Супербоула, а также был главным тренером «Майами Долфинс» с 2019 по 2021 год. В «Миннесоте» он трудится с 2023 года и продолжит работу с командой, если не получит предложение о повышении.