Объявлены финалисты индивидуальных наград сезона-2025

Ниже приведен список категорий и финалистов:
Самый ценный игрок сезона — Джош Аллен, квотербек, «Баффало» — Тревор Лоуренс, квотербек, «Джексонвилл» — Дрейк Мэй, квотербек, «Нью-Ингленд» — Кристиан Маккэффри, раннинбек, «Сан-Франциско» — Мэттью Стэффорд, квотербек, «ЛА Рэмс».
Лучший игрок защиты — Уилл Андерсон, ди-энд, «Хьюстон» — Ник Бонитто, лайнбекер, «Денвер» — Майлс Гарретт, ди-энд, «Кливленд» — Эйден Хатчинсон, ди-энд, «Детройт» — Майка Парсонс, ди-энд, «Грин-Бэй».
Лучший игрок нападения — Дрейк Мэй, квотербек, «Нью-Ингленд» — Кристиан Маккэффри, раннинбек, «Сан-Франциско» — Пука Накуа, ресивер, «ЛА Рэмс» — Бижан Робинсон, раннинбек, «Атланта» — Джексон Смит-Инджигба, ресивер, «Сиэтл».
Лучший новичок в нападении — Джексон Дарт, квотербек, «НЙ Джайентс» — Эмека Эбука, ресивер, «Тампа-Бэй» — Трейвейон Хендерсон, раннинбек, «Нью-Ингленд» — Тетайроа Макмиллен, ресивер, «Каролина» — Тайлер Шак, квотербек, «Нью-Орлеан».
Лучший новичок в защите — Абдул Картер, лайнбекер, «НЙ Джайентс» — Ник Эммануори, сейфти, «Сиэтл» — Джеймс Пирс, ди-энд, «Атланта» — Карсон Свесинджер, лайнбекер, «Кливленд» — Зейвьер Уоттс, сейфти, «Атланта».
Возвращение года — Стефон Диггс, ресивер, «Нью-Ингленд» — Эйден Хатчинсон, ди-энд, «Детройт» — Тревор Лоуренс, квотербек, «Джексонвилл» — Кристиан Маккэффри, раннинбек, «Сан-Франциско» — Дак Прескотт, квотербек, «Даллас».
Тренер года — Лиэм Коэн, «Джексонвилл» — Бен Джонсон, «Чикаго» — Майк Макдоналд, «Сиэтл» — Кайл Шенахен, «Сан-Франциско» — Майк Врейбел, «Нью-Ингленд».
Помощник тренера — Вик Фанджио, координатор защиты, «Филадельфия» — Брайан Флорес, координатор защиты, «Миннесота» — Вэнс Джозеф, координатор защиты, «Денвер» — Клинт Кьюбиак, координатор нападения, «Сиэтл» — Джош Макдэниелс, координатор нападения, «Нью-Ингленд».
Во время церемонии также будут объявлены лауреат награды имени Уолтера Пейтона, выпускники Зала славы в 2026 году и обладатель новой награды «Заступник года» для лучшего игрока линии нападения сезона-2025.