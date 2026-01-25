Ричмонд
«Даллас» взял на должность координатора защиты специалиста из «Филадельфии»

«Даллас Каубойс» согласовали назначение тренера секондари и координатора пасовой игры «Филадельфия Иглс» Кристиана Паркера на пост координатора защиты, сообщили инсайдеры NFL Network.

34-летний Паркер провел последние два сезона в штабе Вика Фанджио в «Филадельфии». Его подразделение входило в число сильнейших в лиге: в сезоне-2024 «Иглс» стали первыми по наименьшему числу пропущенных ярдов на пасе, а в сезоне-2025 — восьмыми по этому показателю и первыми по наименьшему числу пропущенных тачдаунов на пасе (14).

Ранее Паркер работал тренером по контролю качества защиты в «Грин-Бэй Пэкерс» (2019−2020) и тренером ди-беков в «Денвер Бронкос» (2021−2023).

В «Далласе» Паркер сменит Мэтта Иберфлуса, уволенного после одного сезона. В 2025 году защита «Каубойс» заняла последнее место в НФЛ по пропущенным ярдам на пасе и стала одной из худших по пропущенным очкам и общему числу ярдов.