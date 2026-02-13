Бывший главный тренер «Теннесси» Брайан Кэллахен будет тренировать квотербеков в «Джайентс»

Кэллахен был уволен из «Теннесси» в середине октября. В качестве главного тренера он одержал четыре победы при 19 поражениях, включая результат 1−5 в текущем сезоне, когда команда набрала 83 очка за первые шесть матчей — худший показатель клуба на этом отрезке с 1985 года.
До работы главным тренером Кэллахен специализировался на развитии квотербеков. Он тренировал Мэттью Стаффорда в «Детройте», Дерека Карра в «Лас-Вегас Рейдерс», а также четыре сезона был координатором нападения Джо Бурроу в «Цинциннати Бенгалс».
В «Джайентс» Кэллахен будет работать с Джексоном Дартом и Джеймисом Уинстоном. Расселл Уилсон может выйти на рынок свободных агентов. Кроме того, Кэллахен будет управлять пасовой игрой команды, тогда как Грег Роман будет активно участвовать в разработке выносных схем.