Бывший главный тренер «Теннесси» Брайан Кэллахен будет тренировать квотербеков в «Джайентс»

Кэллахен был уволен из «Теннесси» в середине октября. В качестве главного тренера он одержал четыре победы при 19 поражениях, включая результат 1−5 в текущем сезоне, когда команда набрала 83 очка за первые шесть матчей — худший показатель клуба на этом отрезке с 1985 года.