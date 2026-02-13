«Беарс» могут получить предложение о переезде в Айову

Семь сенаторов штата внесли инициативу о корректировке программы Major Economic Growth Attraction, чтобы она позволяла стимулировать строительство стадиона для клуба НФЛ на территории Айовы. Сенатор Керри Грюнхаген заявил, что законопроект призван «показать команде из соседнего штата, что мы готовы принять их, если они не нужны родному штату».