«Беарс» могут получить предложение о переезде в Айову

На фоне проблем «Чикаго Беарс» с постройкой нового стадиона интерес к клубу проявил еще один штат за пределами Иллинойса. В Айове предложен законопроект, направленный на привлечение команды НФЛ.

Источник: Спортс"

Семь сенаторов штата внесли инициативу о корректировке программы Major Economic Growth Attraction, чтобы она позволяла стимулировать строительство стадиона для клуба НФЛ на территории Айовы. Сенатор Керри Грюнхаген заявил, что законопроект призван «показать команде из соседнего штата, что мы готовы принять их, если они не нужны родному штату».

Ранее в качестве потенциальной альтернативы рассматривалась Индиана, что позволило бы «Беарс» остаться в районе Чикаго. В случае переезда в Айову расстояние было бы значительно больше: Давенпорт находится примерно в 282 километрах от Чикаго, Де-Мойн — в 538 километрах.

Официальных комментариев со стороны «Беарс» по поводу интереса Айовы не последовало.