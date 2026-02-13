Ричмонд
Экс-защитнику «Джетс» грозит смертная казнь за убийство своей девушки

Бывший лайнбекер «Нью-Йорк Джетс» Дэррон Ли оставлен под стражей без права внесения залога по обвинению в убийстве первой степени в штате Теннесси. Решение вынес суд округа Гамильтон в среду.

Источник: Спортс"

По данным следствия, жертвой стала его девушка Габриэлла Перпетуо. Согласно материалам дела, полиция обнаружила в доме следы множественных травм, включая ножевые ранения, признаки тупой травмы головы и перелом шеи. Прокуратура заявила, что характер повреждений не соответствует версии Ли о падении в душе.

Также Ли предъявлено обвинение в уничтожении или фальсификации доказательств. Следствие утверждает, что в доме были обнаружены следы попыток очистки крови. Сообщается, что на теле Ли зафиксированы порезы и другие травмы.

Прокурор округа Коти Уомп заявила в суде, что дело подпадает под категорию, допускающую применение смертной казни, однако решение о требовании высшей меры наказания пока не принято.

31-летний Ли выступал в НФЛ с 2016 по 2020 год за «Джетс», «Канзас-Сити Чифс» и «Баффало Биллс». Следующее судебное заседание назначено на 9 марта.