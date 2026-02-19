Победивший в Супербоуле клуб НФЛ «Сиэтл Сихокс» выставлен на продажу

Пол Аллен приобрел клуб в 1997 году, а в 2013-м «Сиэтл» выиграл первый Супербоул в истории организации. После смерти Аллена в 2018 году обязанности председателя клуба исполняет его младшая сестра Джоди Аллен. В завещании было указано, что клуб со временем будет продан, а средства направлены на благотворительные цели. Ожидается, что сумма сделки превзойдет рекордные $6,05 млрд, выплаченные в 2023 году за «Вашингтон Коммандерс».