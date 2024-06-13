Самая красивая легкоатлетка заняла последнее место на чемпионате Европы: фото немецкой красавицы Алисы Шмидт
Женская сборная Германии заняла последнее место на чемпионате Европы по легкой атлетике в эстафетном беге 4×400 с результатом 3:27.11.
Женская сборная Германии заняла последнее место на чемпионате Европы по легкой атлетике в эстафетном беге 4×400 с результатом 3:27.11.
Алиса Шмидт показала второй результат в своей сборной — 51.28, лучший результат показала Эйлин Демес — 51.23.
Чемпионками Европы в 4×400 стала сборная Нидерландов — 3:22.39, серебро у сборной Ирландии — 3:22.71, бронза у сборной Бельгии — 3:22.95.