12:30 (мск), источник: Московский комсомолец

Самая красивая легкоатлетка заняла последнее место на чемпионате Европы: фото немецкой красавицы Алисы Шмидт

Женская сборная Германии заняла последнее место на чемпионате Европы по легкой атлетике в эстафетном беге 4×400 с результатом 3:27.11.

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Алиса Шмидт показала второй результат в своей сборной — 51.28, лучший результат показала Эйлин Демес — 51.23.

Чемпионками Европы в 4×400 стала сборная Нидерландов — 3:22.39, серебро у сборной Ирландии — 3:22.71, бронза у сборной Бельгии — 3:22.95.

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