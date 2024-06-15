17:53 (мск), источник: БЕЛТА

Скворцова победила на Играх БРИКС в тройном прыжке

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская прыгунья Виолетта Скворцова одержала победу на Спортивных играх стран БРИКС, которые проходят в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Минспорт

Белоруска подтвердила свой статус фаворита в секторе для тройного прыжка. В третьей попытке Скворцова улетела на 14,41 м, почти на 20 см опередив лучший результат серебряной медалистки из России Дарьи Нидбайкиной. Тройку медалистов дополнила еще одна россиянка Екатерина Конева (14,13 м).

Другая белоруска Анастасия Дрозд заняла шестое место с прыжком на 13,29 м. −0-

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