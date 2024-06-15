Скворцова победила на Играх БРИКС в тройном прыжке

Белоруска подтвердила свой статус фаворита в секторе для тройного прыжка. В третьей попытке Скворцова улетела на 14,41 м, почти на 20 см опередив лучший результат серебряной медалистки из России Дарьи Нидбайкиной. Тройку медалистов дополнила еще одна россиянка Екатерина Конева (14,13 м).



Другая белоруска Анастасия Дрозд заняла шестое место с прыжком на 13,29 м. −0-