Россиянка Соколова победила в прыжках в длину на Играх БРИКС в Казани | Источник: Спорт РИА Новости

Она показала результат 6,71 м. Далее расположились россиянки Екатерина Левицкая (6,45) и Рамиля Валитова (6,15).

В женской эстафете 4×400 м победила сборная России (3.23,95), второй стала сборная Белоруссии (3.25,62), третьей — сборная Бразилии (4.21,61). У мужчин в этой дисциплине также лучшей стала сборная России (3.03,20), следом финишировали команды Белоруссии (3.04,87) и Киргизии (3.30,96).

В мужском десятиборье победу одержал россиянин Степан Кекин (8365 балла), вторым стал Максим Андралойть (8279) из Белоруссии, третьим — россиянин Александр Комаров (8104).