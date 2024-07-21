Усэйн Болт назвал атлета, за которым будет следить на предстоящей Олимпиаде

«Есть один парень, который привлёк моё внимание на некоторое время. Эррион Найтон из США, он пробежал за 19,40 с чем-то. Ему только-только исполнилось 20. Так что он был очень хорош. Но всё дело в развитии таланта. Нужно найти хорошего тренера, который будет скрупулёзно работать над ним. Важно понимать, как взрастить талант и помочь его развить», — приводит слова Болта Inside the Games.