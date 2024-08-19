Нули на мировом уровне? За что легкоатлеты на чемпионате России получили миллионы

Нет, конечно. Просто оценивать результаты тоже можно будет не сразу после возвращения, а хотя бы через два-три года. Можно просто посмотреть, сколько личных рекордов было установлено на Олимпиаде — пусть это были не медальные результаты, но спортсмены в очном споре с сильнейшими вытаскивали из себя то, что раньше не показывали. И вот это очень важно — возможность соревноваться с лучшими в мире. У наших легкоатлетов её пока нет.