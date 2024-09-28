Вице-чемпион мира прыгун Акименко заявил, что нарушил антидопинговые правила по глупости

Акименко трижды в течение 12 месяцев отсутствовал в заранее указанном месте и не смог быть подвергнут процедуре допинг-контроля. Последний раз он выходил на старт 23 января 2022 года на московском турнире «Битва полов», на котором занял третье место в соревнованиях мужчин с результатом 2,18 м. Оставшуюся часть зимнего и весь летний сезон 2022 года Акименко пропустил из-за травмы стопы. В 2023 году спортсмену была сделана операция на голеностопном суставе.