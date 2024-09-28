Вице-чемпион мира прыгун Акименко заявил, что нарушил антидопинговые правила по глупости

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко винит только самого себя в том, что оказался отстранен от спорта за нарушение антидопинговых правил. Об этом он сообщил ТАСС.
28-летний Акименко дисквалифицирован на один год за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. Срок дисквалификации истечет 24 апреля 2025 года.
«Меня дисквалифицировали за три “флажка”, все это произошло по моей собственной глупости, — сказал Акименко. — О завершении карьеры не думаю. Тренируюсь. Надеюсь, вы меня еще увидите».
Акименко трижды в течение 12 месяцев отсутствовал в заранее указанном месте и не смог быть подвергнут процедуре допинг-контроля. Последний раз он выходил на старт 23 января 2022 года на московском турнире «Битва полов», на котором занял третье место в соревнованиях мужчин с результатом 2,18 м. Оставшуюся часть зимнего и весь летний сезон 2022 года Акименко пропустил из-за травмы стопы. В 2023 году спортсмену была сделана операция на голеностопном суставе.
На чемпионате мира 2019 года, проходившем в Катаре, Акименко стал вторым с результатом 2,35 м. На Олимпийских играх в Токио спортсмен показал шестой результат (2,33 м).