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Многократного чемпиона России в спринте Образцова дисквалифицировали

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Многократный чемпион России в спринтерских дисциплинах Игорь Образцов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Источник: Спорт РИА Новости

Вердикт ВФЛА основан на решении Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от 29 мая 2024 года. Образцова уличили в использовании запрещенных препаратов и наличии их в организме.

Общий срок дисквалификации рассчитан с 29 мая по 6 июля 2026 года. Также ему были зачтены дни, отбытые во время временного отстранения с 7 июля 2023 года по 29 мая 2024-го. Все результаты 29-летнего спортсмена начиная с 17 июня 2023 года — даты сдачи положительной пробы — аннулируются.