Многократного чемпиона России в спринте Образцова дисквалифицировали

Общий срок дисквалификации рассчитан с 29 мая по 6 июля 2026 года. Также ему были зачтены дни, отбытые во время временного отстранения с 7 июля 2023 года по 29 мая 2024-го. Все результаты 29-летнего спортсмена начиная с 17 июня 2023 года — даты сдачи положительной пробы — аннулируются.