Холодович победила на Кубке России по длинным метаниям в Сочи

Участие в соревнованиях приняли семь белорусских легкоатлетов, трем из них удалось подняться на пьедестал. Чемпионка Европы Татьяна Холодович одержала победу в метании копья, в лучшей попытке отправив снаряд на 59,5 м. Еще одна белоруска Юлия Макеева заняла шестое место, вслед за ней расположилась соотечественница Анастасия Севастьянович.
У мужчин в этом же виде программы второй результат показал Алексей Котковец (73,68 м), его партнер по команде Валерий Изотов стал восьмым.
Также серебро в женском метании молота завоевала Анастасия Маслова (66,63 м), Алина Чулада замкнула шестерку. 4 марта представители данных дисциплин выступят на открытом Кубке Беларуси по длинным метаниям в Бресте.