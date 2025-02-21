Холодович победила на Кубке России по длинным метаниям в Сочи

Участие в соревнованиях приняли семь белорусских легкоатлетов, трем из них удалось подняться на пьедестал. Чемпионка Европы Татьяна Холодович одержала победу в метании копья, в лучшей попытке отправив снаряд на 59,5 м. Еще одна белоруска Юлия Макеева заняла шестое место, вслед за ней расположилась соотечественница Анастасия Севастьянович.