Легкоатлет Кисляков подал в суд на РУСАДА, дисквалифицировавшее его на 4 года за допинг

«Эта версия была в итоге отвергнута. Но мы ничего запрещенного никогда не принимали, тем более что ЭПО вводится в организм только с помощью внутривенных инъекций. Кисляков находился только в начале спортивного пути, он входил в пул тестирования РУСАДА, его проверяли на допинг практически каждые три месяца. Не было никакого смысла колоть ЭПО, который сейчас научились очень быстро находить в пробах», — добавил Сергеев.