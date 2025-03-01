Легкоатлет Кисляков подал в суд на РУСАДА, дисквалифицировавшее его на 4 года за допинг

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Серебряный призер юниорского первенства России 2021 года в прыжках в высоту Владислав Кисляков подал в суд на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), дисквалифицировавшее его на четыре года за употребление запрещенного вещества. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Александр Сергеев.
Кислякову 22 года, в мае 2023 года он был дисквалифицирован Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА после того, как в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин. После этого спортсмен подал апелляцию в Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА), который в итоге оставил в силе четырехлетнюю дисквалификацию. Кисляков сможет вернуться в спорт не ранее 10 мая 2026 года.
«Владислав считает свою дисквалификацию несправедливой, поэтому подал в суд на РУСАДА, — рассказал Сергеев. — На рассмотрение иска в НЦСА было потрачено много денег, но результат достигнут не был, поэтому было принято совместное с адвокатом решение бороться дальше. Ситуация, в которой оказался мой спортсмен, парадоксальная».
Тренер отметил, что для прыгунов в высоту употребление ЭПО, который повышает выносливость, ничего не дает в плане улучшения результата. По версии Сергеева, обнаружение в допинг-пробе неких следов эритропоэтина могло быть вызвано последствиями лечения спортсмена, дважды перенесшего ковид, из-за чего его даже отказались призывать в армию.
«Эта версия была в итоге отвергнута. Но мы ничего запрещенного никогда не принимали, тем более что ЭПО вводится в организм только с помощью внутривенных инъекций. Кисляков находился только в начале спортивного пути, он входил в пул тестирования РУСАДА, его проверяли на допинг практически каждые три месяца. Не было никакого смысла колоть ЭПО, который сейчас научились очень быстро находить в пробах», — добавил Сергеев.
По информации ТАСС, слушание иска Кислякова к РУСАДА состоится в Хамовническом суде Москвы 28 марта.