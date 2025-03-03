Чемпионка России в прыжках в высоту Кочанова рассказала, ждет ли она возвращения Ласицкене

«Я рада зимнему чемпионству, в прошлые годы у меня не складывалось, и зима всегда проходила мимо меня, — рассказала чемпионка России. — Мы с девочками все очень сильно сдружились за летний сезон, у нас кайфовая атмосфера, приятно стало взаимодействовать друг с другом, болеем, общаемся. На лето ставлю перед собой максимальные задачи, хотелось бы двигаться вперед».