Кнороз победила в прыжках с шестом на Кубке сильнейших в Бресте

спортивная ходьба на 10 000 метров, мужчины: 1. Сергей Кожевников (39.03,32), 2. Данила Мартынов (39.07,31), 3. Александр Гарин (39.14,13); спортивная ходьба на 10 000 метров, женщины: 1. Рейхан Каграманова (43.03,66), 2. Эльвира Новосельцева (43.05,97), 3. Анна Терлюкевич (Белоруссия, 43.18,60); толкание ядра, мужчины: 1. Олег Томашевич (Белоруссия, 20,98), 2. Семен Бородаев (20,19), 3. Максим Афонин (19,94); толкание ядра, женщины: 1. Алена Дубицкая (Белоруссия, 18,43), 2. Алена Гордеева (18,27), 3. Елена Трус (Белоруссия, 17,35); бег на 3000 метров с препятствиями, мужчины: 1. Максим Якушев (8.32,32), 2. Дмитрий Иваненко (Белоруссия, 8.37,08), 3. Петр Швецов (8.46,27); бег на 3000 метров с препятствиями, женщины: 1. Татьяна Шабанова (Белоруссия, 9.44,61), 2. Анастасия Красильникова (9.47,50), 3. Анна Тропина (9.48,36); прыжок в длину, женщины: 1. Елена Соколова (6,72), 2. Рамиля Валитова (6,72), 3. Таисия Дмитриева (6,70).