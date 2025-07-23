«У меня зарплата — 2500 в месяц». Как живет новый рекордсмен России в беге

— В 6 утра просыпался, завтракал, шел на автобус. До него минут 15 пешком. В 7 утра автобус, в 8 я в школе. Часов до трех учеба, потом в старших классах еще добавились курсы подготовки к ОГЭ и всякие дополнительные занятия. В 16 шел до отца, переодевался, и в 16:30−17 уже начиналась тренировка. Шла она часа два-два с половиной, в 20:00 я садился в автобус и в 21 был дома. А там еще домашка…