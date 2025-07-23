«У меня зарплата — 2500 в месяц». Как живет новый рекордсмен России в беге

Алексей Данилов — сверхновая звезда в нашей легкой атлетике.
В 18 лет на матчевой встрече юниоров в Бресте внезапно побил рекорд России на 400 м, который стоял 45 лет. Результат Данилова (44,56) — в топ-10 лучших юниорских за всю мировую историю и стал рекордом Европы для спортсменов до 20 лет.
А еще у Данилова интересный путь. Он из городка Россошь в Воронежской области, по часу в день добирался до школы и тренировок, бегал в самодельных шиповках за три тысячи рублей и тренировался в подвальном тире. Но все это не помешало!
Накануне мы поговорили с его тренером Львом Лободиным, трехкратным медалистом Евро в десятиборье. А теперь дозвонились и Алексею, который все еще в Бресте.
«Старые шиповки гнулись во всех направлениях. Кожа, пара шипов — и все». В этой обуви Данилов не проиграл ни разу
— Бывает, что перед историческими свершениями приходит предчувствие. Ты что-то чувствовал накануне?
— Ой, точно нет! Лег спать вымотанным: нас возили в город на возложение цветов, плюс еще жарко было… Утром пошел на стадион, размялся, волновался безумно. Я на любых соревнованиях боюсь, у меня в разминке от страха все тело немеет. Никаких ощущений, что я классно готов, не было.
— Какой был план на бег?
— Мы со Львом Алексеевичем (Лободин — Спортс«“) рассчитывали на юниорский рекорд России — 45,81. Но тут, наверное, все совпало: погода, тренировочный процесс, поддержка близких и тренера. Льва Алексеевича в Бресте не было, но по телефону наставления перед стартом он дал. И без всего этого ничего бы не было, 100%.
Я, когда пробежал и взглянул на табло, сначала сослепу подумал, что там 44,96. Ну, тоже очень круто, из 45 вышел. А когда Руслан Михайлович (Мащенко, главный тренер — Спортс«“) сказал, что 44,56 — просто офигел! Ну, и вырвалось, ха-ха (Данилов выругался матом в ТВ-эфире — Спортс”»). Я до сих пор все это осознать не могу.
— Давай про шиповки. Лободин рассказал, что в сборной все угорали над твоими.
— Я раньше бегал в шиповках за три тысячи рублей. Покупал у себя в городе, и фишка в том, что они полностью кожаные. Гнутся во всех направлениях, сгибаются как угодно, поворачиваются на 360 градусов. Я в них бегал 4 года и ни разу не проигрывал. Легендарные, хоть в музей!
— Народ в сборной над ними смеялся?
— Конечно. Там же ни бренда, ничего нет. Кожа, пара шипов — и все. Зато когда у меня появились новые шиповки, все сразу поняли, что будет хороший результат.
— Почувствовал разницу?
— Огромная! В моих старых шиповках стоишь на всей стопе. А в новых — как будто на носочках, только в нескольких местах дорожки касаешься.
— Почему раньше не покупал новые?
— Я же сейчас служу в Москве в спортроте, в сборной ничего не получаю. И у меня зарплата — 2500 рублей. А до того, пока дома жил, тоже не мог себе позволить. Шиповки — дорогое удовольствие.
— Как в итоге купил?
— Лев Алексеевич подарил.
Данилов тренировался на 30-метровой дорожке и бегал кроссы по лесу в ботинках
— Как ты оказался в спорте?
— У меня мама раньше профессионально занималась легкой атлетикой, бегала 100 метров. Пришел в 7 лет к Валерию Павловичу (Тонконогов — Спортс«“). Поначалу не понравилось, потому что мелкий был, не получалось. Но лет в 13 пошли первые результаты, и все перевернулось. Понял, что бег — это мое.
— Расскажи про свою семью.
— У меня младшая сестра, в третий класс пойдет, тоже занимается легкой атлетикой. Есть бабушка, мама с отцом в разводе. Живем в частном доме за городом, до Россоши добираться далековато — час на автобусе. По огороду я, конечно, помогал все детство. Вспахивал, картошечку сажал…
— Куры, корова у вас есть?
— Не-а. Хотя мама хочет завести.
— Как выглядел твой день в детстве?
— В 6 утра просыпался, завтракал, шел на автобус. До него минут 15 пешком. В 7 утра автобус, в 8 я в школе. Часов до трех учеба, потом в старших классах еще добавились курсы подготовки к ОГЭ и всякие дополнительные занятия. В 16 шел до отца, переодевался, и в 16:30−17 уже начиналась тренировка. Шла она часа два-два с половиной, в 20:00 я садился в автобус и в 21 был дома. А там еще домашка…
— Где вы зимой тренировались?
— Либо в лесу, либо в тире. Он в подвале, там кусочек дорожки — 30 метров в длину и 3 в ширину.
— Как можно всю зиму бегать на отрезке 30 метров?
— Так мы в лесу бегали кроссы. Прямо в куртках, зимних ботинках… Плюс у нас еще был зал для мини-футбола, там могли потом какие-то упражнения поделать.
— Как ты попал тренироваться к Лободину?
— Ну, о Льве Алексеевиче в Россоши все знают. У нас его портреты везде висят. Первый тренер Валерий Павлович постоянно про него рассказывал, как он рос, как добился своего…
Когда у меня пошли результаты, тренер позвонил ему и предложил взять к себе. Лев Алексеевич согласился, и вот мы уже три года вместе.
— То есть три года ты дома не живешь?
— Нет, в Москве живу только с сентября. А до этого между сборами все равно приезжал домой, в Россошь. Нужно же было учебу закончить.
— Другие тренеры, кроме Лободина, тебя звали?
— Ага. Но у меня даже желания не было попробовать. Такие вещи должен решать первый тренер. А то я сейчас соглашусь на какое-нибудь провокационное предложение, и все, загубят меня.
— Здраво. Ты сейчас где-то учишься?
— Пока только служу в спортроте. Я параллельно со школой закончил юридический колледж, защитил диплом. В будущем хочу два высших образования — по спорту и юридическое.
— Как тебе жизнь в Москве?
— Прикольно, столько всего интересного. Друзья уже появились, люблю с ними встречаться, хоть просто по парку погулять. Тяжеловато только из-за того, что зарплата не огромная, возможностей пока не так много. Но считаю, выбраться из своего городка — это уже достижение.
— Как выжить в Москве на 2500 в месяц?
— Я часто на сборах, ну и родители помогают по мере возможности.
— После истории с шиповками у тебя появится спонсор!
— Я был бы счастлив!
«400 метров — ужасная дистанция. Если хотите попробовать — не стоит!» Увидим Данилова еще и в спринте?
— На взрослый чемпионат России в этом году ты попадаешь?
— Не-а. Я приезжаю из Бреста только 24 июля, не успеваю.
— Обидно же!
— Не, мне нормально. Я показал хороший результат, пусть теперь другие пытаются.
— Ты же наверняка в курсе, что в твоем возрасте даже многие будущие мировые звезды не показывали такое время.
— Мне еще первый тренер говорил: «Тебя бог поцеловал в одно место». Ну, вот как есть.
— Тебе на вид с трудом дашь 18 лет, как будто гораздо взрослее.
— Ага, так все говорят. Минимум на 20 выгляжу. Но у меня мама 1,70 с чем-то, отец под два метра ростом. У меня пока 1,90, до Усэйна Болта далеко, сантиметров 7 еще.
— Но ты же 400 метров бегаешь, а не 100 и 200, как он.
— Мне кажется, если бы он на 400 метров лупанул, он бы и там все доказал. Но вообще, дистанция ужасная, я серьезно! Если кто-то вдруг захочет попробовать, не стоит. Первые полчаса после финиша хочется вскрыться. 100 и 200 метров по сравнению с этим — легкие ускорения.
— Серьезно?
— Ну не совсем, конечно. Для спринтеров 100 и 200 метров — это такая же работа. Или вот стайеры в тренировках бегают 20 раз по 400 метров, для них один раз 400 — тоже легкотня, наверное.
Мы со Львом Алексеевичем в этом сезоне хотели попробовать и на 200 метров тоже. Но когда в апреле травмировал левую ногу, стало не до этого. Если честно, устал травмироваться. Уже трижды правую ногу дергал, теперь вот левая пошла.
— Давай про твои мечты. Какие они?
— Даже не задумывался, просто плыву по течению. Смысл загадывать на много лет вперед, если все может измениться по щелчку пальцев? Конечно, за ситуацией в мире я слежу. Замечаю всяких американских парнишек, которые в 16 лет по нормативу на чемпионат мира бегают.
— Ну ты уже вполне на этом уровне.
— Сейчас — возможно. Но все равно кажется, что, если поеду на международные старты, меня там прессанут. Опыта же вообще нет.
— Зато будет конкуренция, а не километр отрыва от всех, как в Бресте.
— Возможно. Жалко, что проверить, как на самом деле будет, сейчас нельзя… Но когда-нибудь шанс точно появится.
Автор: Наталья Марьянчик