Борзаковский высказался об уровне российских легкоатлетов, принимающих участие в ЧР

«У Полины Кнороз сейчас первый результат сезона в мире — если не первый, то как минимум второй. В общем, это мировой топ. Качанова — топ сезона мира. Наша молодая девушка, Анастасия Кобылянских, показала первый результат сезона мира в тройном прыжке.



Много сильных результатов, девушки установили недавно отличные результаты в ходьбе, но мы не останавливаемся, ждём, когда спортсмены войдут в конкурентную среду, будут совсем другие результаты. Когда зритель присутствует — это помогает.



Наши ребята и так показывают результаты высокого уровня, а представьте себе, что будет на международной арене, когда начнётся настоящая серьёзная конкуренция, а вместе с ней и мотивация», — передаёт слова Борзаковского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.