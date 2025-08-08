Константин Крылов: «Мне трехзначная цифра на стометровке в душу заглядывает, я туда стремлюсь»

В четверг Крылов завоевал серебро чемпионата России в Казани, пробежав дистанцию за 10,18 секунды. Он уступил Ярославу Ткаличу (10,15).
Ранее Крылов установил на 100-метровке рекорд страны (10,04).
«Мне трехзначная цифра на стометровке в душу заглядывает, я туда стремлюсь. Был настроен [в четверг] показать результат из 10,10; но здоровье не позволило. Плюс Ярослав Ткалич показал достойный результат, личный рекорд.
Я травмировался на первенстве России до 23 лет, на 200‑метровке в финале, под конец виража почувствовал дискомфорт. Решил добежать, выиграл. Залечил, как казалось. Но на более быстрых скоростях все возвращается. И вот накануне в финале у меня побаливала нога. Думаю, что к Екатеринбургу успею излечиться, стараемся тренироваться, поддерживать форму», — рассказал Крылов.
В Екатеринбурге
Источник: «Матч ТВ»