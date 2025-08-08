Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Константин Крылов: «Мне трехзначная цифра на стометровке в душу заглядывает, я туда стремлюсь»

Спринтер Константин Крылов стремится к «трехзначной цифре» на 100-метровке.

Источник: Спортс"

В четверг Крылов завоевал серебро чемпионата России в Казани, пробежав дистанцию за 10,18 секунды. Он уступил Ярославу Ткаличу (10,15).

Ранее Крылов установил на 100-метровке рекорд страны (10,04).

«Мне трехзначная цифра на стометровке в душу заглядывает, я туда стремлюсь. Был настроен [в четверг] показать результат из 10,10; но здоровье не позволило. Плюс Ярослав Ткалич показал достойный результат, личный рекорд.

Я травмировался на первенстве России до 23 лет, на 200‑метровке в финале, под конец виража почувствовал дискомфорт. Решил добежать, выиграл. Залечил, как казалось. Но на более быстрых скоростях все возвращается. И вот накануне в финале у меня побаливала нога. Думаю, что к Екатеринбургу успею излечиться, стараемся тренироваться, поддерживать форму», — рассказал Крылов.

В Екатеринбурге 23−24 августа пройдет финал серии «Королева спорта».

Источник: «Матч ТВ»