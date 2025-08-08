Константин Крылов: «Мне трехзначная цифра на стометровке в душу заглядывает, я туда стремлюсь»

«Мне трехзначная цифра на стометровке в душу заглядывает, я туда стремлюсь. Был настроен [в четверг] показать результат из 10,10; но здоровье не позволило. Плюс Ярослав Ткалич показал достойный результат, личный рекорд.



Я травмировался на первенстве России до 23 лет, на 200‑метровке в финале, под конец виража почувствовал дискомфорт. Решил добежать, выиграл. Залечил, как казалось. Но на более быстрых скоростях все возвращается. И вот накануне в финале у меня побаливала нога. Думаю, что к Екатеринбургу успею излечиться, стараемся тренироваться, поддерживать форму», — рассказал Крылов.