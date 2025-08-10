Ричмонд
Шубенков стал чемпионом России в беге на 110 м с барьерами

Он показал результат 13,69 секунды.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Сергей Шубенков стал победителем чемпионата России по легкой атлетике на дистанции 110 м с барьерами. Соревнования прошли в Казани.

Первый результат в забеге показал белорус Виталий Парахонько (13,63 секунды). Шубенков стал лучшим из представителей России (13,69). Вторым среди россиян стал Семен Манаков (13,80), третьим — Даниил Шубин (13,90).

Шубенкову 34 года, он является чемпионом мира 2015 года. Также в активе спортсмена есть две серебряных и одна бронзовая награда летних мировых первенств, он является двукратным чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами, трехкратным победителем финалов Бриллиантовой лиги.

Чемпионат России завершился в Казани в воскресенье.