Два рекорда России и скандал в последний день. Итоги легкоатлетического чемпионата страны

Мария Ермакова, стартовав в беге на 10 000 метров быстрее, чем было нужно, преодолевая по 3.07 километр, заплатила за эту попытку установить новый рекорд страны среди молодежи до 23 лет высочайшую цену — последний круг спортсменки был, по сути, агонией. За 30 метров до финиша она упала, затем поднялась и, едва двигаясь, пересекла линию финиша. Чемпионат страны она выиграла, но о рекорде, даже молодежном, речи, конечно, уже не шло — вопрос стоял о здоровье спортсменки, которую увезли медики. После награждения, на которое Мария смогла выйти, она рассказала, что не помнит последний круг и сознание к ней вернулось, уже когда со спортсменкой работали врачи.