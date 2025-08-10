Два рекорда России и скандал в последний день. Итоги легкоатлетического чемпионата страны

В столице Татарстана завершился главный легкоатлетический турнир летнего сезона — чемпионат России, который стал основным смотром того, на что готовы наши спортсмены.
Секунды Иванова и Никитина
Федор Иванов и Владимир Никитин обновили рекорды страны на 400 метров с барьерами и 10 000 метров соответственно. И если для Никитина его 27.48,29 внешне показались вполне рабочим бегом, после которого спортсмен находился во вполне адекватном состоянии, то вот от Иванова бег на 47,94 потребовал всех сил организма, подорванного, как объяснил позже сам спортсмен, пищевым отравлением. После финиша Федора рвало, в итоге его увезли в коляске. Впрочем, к награждению спортсмен был уже способен общаться, хотя позже ему снова стало нехорошо.
Коллапс Ермаковой
Мария Ермакова, стартовав в беге на 10 000 метров быстрее, чем было нужно, преодолевая по 3.07 километр, заплатила за эту попытку установить новый рекорд страны среди молодежи до 23 лет высочайшую цену — последний круг спортсменки был, по сути, агонией. За 30 метров до финиша она упала, затем поднялась и, едва двигаясь, пересекла линию финиша. Чемпионат страны она выиграла, но о рекорде, даже молодежном, речи, конечно, уже не шло — вопрос стоял о здоровье спортсменки, которую увезли медики. После награждения, на которое Мария смогла выйти, она рассказала, что не помнит последний круг и сознание к ней вернулось, уже когда со спортсменкой работали врачи.
Протест Филатовой
Финал женских 200 метров в заключительный день соревнований завершился неприятным инцидентом. Вера Филатова, одна из сильнейших спринтеров страны, услышала два выстрела, как если бы был фальстарт. Спортсменка замедлилась, затем поняла, что никакого фальстарта не произошло, и была вынуждена, по сути, рестартовать. В итоге — четвертое место и возмущение Филатовой, вылившееся в поиски судей и протест. На момент, когда пишутся эти строки, история с Филатовой еще развивается.
1,94 Кочановой
Женские прыжки в высоту — традиционно сильнейший вид российской легкой атлетики, где всегда ждут хороших результатов. В Казани они были неплохими, но не отличными — Мария Кочанова выиграла турнир, взяв 1,94. Достаточно сказать, что личный рекорд спортсменки, установленный несколько недель назад в Бресте, равен двум метрам, и, конечно, после того прыжка всем хотелось его повторения. Но, по словам Марии, и она, и Кристина Королева устали по ходу сезона, и это сказалось на возможностях в секторе. Мария, уже в ранге чемпионки, заказала 1,98, но не взяла. Хотя третья попытка была неплохой.
4,86 Кнороз
Полина Кнороз ожидаемо выиграла женский шест, оставшись одна уже на высоте 4,63. Спортсменка дошла до планки на 4,86, которую преодолена с третьей попытки. Победа Полины, как и Марии Кочановой, была прогнозируема и не вызвала удивления, да и высота 4,80 — это уже очень неплохо. Именно Кочанова и Кнороз, если говорить о технических видах, на данный момент являются теми спортсменками, которые могли бы претендовать на медали чемпионата мира, который пройдет в Токио в сентябре.
2,27 Лысенко
В мужской высоте все сложилось отчасти прогнозируемо, отчасти нет. Основная борьба развернулась между Данилой Лысенко и Ильей Иванюком, что и предполагалось. Оба дошли до 2,27, но если у Данилы это получилось без неудачных попыток, то Илья взял высоту только с третьей. Затем оба пропустили 2,30, и оба не взяли 2,33. Неожиданно было то, что для победы Даниле хватило 2,27, высоты для него, в общем, не предельной. Возможно, сказалась холодная погода, которая после дождя установилась в Казани в воскресенье.
Шубенков проиграл, но выиграл
Финал мужского забега на 110 метров с барьерами выиграл белорус Виталий Прахонько (13,63), Сергей Шубенков финишировал вторым (13,69). Однако, так как чемпионат станы все-таки проводится среди российских спортсменов, чемпионом страны стал Шубенков, опередивший и Манакова, и Шубина. Артем Макаренко, к сожалению, упал, и в протоколах у него значится DQ (дисквалификация). Класс Шубенкова, безусловно, нельзя отрицать — даже в условиях сложной конкуренции и непростого сезона Сергей смог собраться в самый решающий момент.
Итог
Это был очень хороший чемпионат — особенно с точки зрения количества зрителей, которые в Казани действительно пришли и болели за спортсменов, что для Марии Кочановой оказалось, по ее словам, даже немного непривычно. Люди на трибунах присутствовали все дни, оставались до последнего вида, это действительно очень, очень непривычно. И приятно.
Два рекорда России, особенно на 400 метров с барьерами Иванова, — события нерядовые, с таким результатом Федор может проходить в финалы крупнейших турниров. Быстрый бег Никитина был более ожидаем.
Да, в отдельных дисциплинах результаты не вызывают восторга, мужской шест немного разочаровал, о среднем беге тоже стоит умолчать. Здесь мы пока отстаем и боремся между собой, не с результатами мировых лидеров. Это ожидаемо, быстро изменить ситуацию невозможно. Да, кто-то ждал результата из 50 секунд от Полины Ткалич, но она пока не готова на такой бег. Но в целом уровень результатов, а главное — накал борьбы, которая была в большинстве дисциплин на ЧР, показывают, что ворчание о «мертвой» легкой атлетике необоснованно.