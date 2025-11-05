Дегтярев: тренеры должны хорошо зарабатывать, чтобы не смотреть налево

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Дополнительное финансирование зарплатных фондов для тренеров поможет сохранить кадры в спортивной отрасли. Об этом на форуме «Россия — спортивная держава» заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Хочу похвалить команду Петра Фрадкова, он в тяжелые времена возглавил легкую атлетику и за год увеличил число внебюджетных спонсоров, призовой фонд увеличили, гранты и поощрения для тренеров и судей — они должно хорошо зарабатывать, чтобы не смотреть налево», — сказал Дегтярев.
23 ноября 2024 года Фрадков единогласно был избран главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Позднее организация под его руководством пересмотрела в сторону увеличения вознаграждения тренеров за труд, а также ввела грантовую систему.
