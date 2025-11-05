Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дегтярев: тренеры должны хорошо зарабатывать, чтобы не смотреть налево

За последний год ВФЛА под руководством Петра Фрадкова пересмотрела в сторону увеличения вознаграждения тренеров.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Дополнительное финансирование зарплатных фондов для тренеров поможет сохранить кадры в спортивной отрасли. Об этом на форуме «Россия — спортивная держава» заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Хочу похвалить команду Петра Фрадкова, он в тяжелые времена возглавил легкую атлетику и за год увеличил число внебюджетных спонсоров, призовой фонд увеличили, гранты и поощрения для тренеров и судей — они должно хорошо зарабатывать, чтобы не смотреть налево», — сказал Дегтярев.

23 ноября 2024 года Фрадков единогласно был избран главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Позднее организация под его руководством пересмотрела в сторону увеличения вознаграждения тренеров за труд, а также ввела грантовую систему.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.