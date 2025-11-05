Дегтярев: тренеры должны хорошо зарабатывать, чтобы не смотреть налево

«Хочу похвалить команду Петра Фрадкова, он в тяжелые времена возглавил легкую атлетику и за год увеличил число внебюджетных спонсоров, призовой фонд увеличили, гранты и поощрения для тренеров и судей — они должно хорошо зарабатывать, чтобы не смотреть налево», — сказал Дегтярев.