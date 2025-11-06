Ричмонд
Фрадков предложил создать единый реестр тренеров

По мнению председателя ВФЛА, необходимо вести мониторинг соответствия занимаемой должности.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Самаре, предложил создать единый реестр тренеров в стране.

«Нам кажется, что нормативно требуется регулирование тренерской деятельности. Главное — это мониторинг соответствия занимаемой должности. В первую очередь предлагаем внести изменения в закон о спорте в части введения единого реестра тренеров. В рамках этого реестра чтобы был доступ о соответствующей квалификации тренера, для комфорта родителей в том числе», — сказал Фрадков.

Предложение председателя ВФЛА поддержал министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. «Берем в работу идею о реестре, она обсуждается давно, противопоказаний не видим. Логика в том, чтобы успокоить родителей и дать уверенность, что с их детьми работают квалифицированные люди. Я понимаю это как министр и как родитель», — отметил Дегтярев.

Владимир Путин подчеркнул, что система сертификации и подтверждения квалификации должна присутствовать, и отметил, что над предложением надо «обязательно подумать». Президент уверен, что контроль за качеством тренерской работы должен быть очевидным, в том числе и для того, чтобы у детей не было травм и перегрузок.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.